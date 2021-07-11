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Школу «Самбо-70» в Новой Москве введут в эксплуатацию в этом году

Илья Ашуров

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Школу «Самбо-70» в Новой Москве введут в эксплуатацию в этом году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, поселение Сосенское, улица Василия Ощепкова Карта всех событий

В третьем квартале этого года в Новой Москве планируют ввести в эксплуатацию общеобразовательную школу со спортивным уклоном «Самбо-70». Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Школа будет находиться на улице Василия Ощепкова (поселение Сосенское — прим. «ВМ»). Она будет рассчитана на 1125 учеников.

— В их распоряжении будут просторные, хорошо оборудованные классы, где школьники, помимо всего прочего, смогут изучать иностранные языки, кулинарию, информатику, основы обработки дерева и металла, — рассказал заместитель мэра.

По словам Бочкарева, школа также будет адаптирована для изучения точных и гуманитарных наук. В ней оборудуют библиотеку, медиатеку, бассейны, а также актовый и спортивный залы.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что новый социальный объект строится наденьги частного инвестора.

— Кроме школы, в составе жилого комплекса инвестор строит детский сад на 225 мест и уже завершил работы по устройству фасадов, — цитируют главу ведомства на официальном сайте мэра столицы.

Ранее сообщалось о строительстве в столичном районе Северное Чертаново за счет средств городского бюджета школы и детского сада. Разрешение на строительство социальных объектов уже выдано.

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