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Московские волонтеры посвятили бескорыстной помощи в пунктах вакцинации 35 тысяч часов

Илья Ашуров

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Вакцинация от коронавируса
Город
Московские волонтеры посвятили бескорыстной помощи в пунктах вакцинации 35 тысяч часов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В январе этого года в Москве стартовала волонтерская программа «Помощники вакцинации», в рамках которой тысячи добровольцев помогают врачам и пациентам в прививочных пунктах. С момента запуска программы ее участники бескорыстно оказывали помощь уже в течение 35 тысяч часов.

Волонтеры помогают пришедшим на вакцинацию пройти в прививочный кабинет, выдают им маски и перчатки, а также отвечают на базовые вопросы о прививке. Участниками программы уже успели стать более пяти тысяч волонтеров.

— Эффективный и уже проверенный способ защиты от коронавирусной инфекции — это прививка. Мы понимаем, что это единственный способ победить пандемию. И совершить этот важный шаг горожанам помогают волонтеры, — сказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Волонтеры выходят в шестичасовые смены — с 10:00 до 22:00. Для каждого дня создается специальный чат в мессенджере, который позволяет им общаться в удобном формате. Также всех «помощников вакцинации» обеспечивают средствами индивидуальной защиты, экипировкой, питанием, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участники программы могут сами выбрать пункт вакцинации, в котором они хотят работать. Присоединиться к акции «Помощники вакцинации» может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно подать заявку на портале проекта.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

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