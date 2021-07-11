Сергей Собянин рассказал, чем резервные ковидные госпитали отличаются от стационаров

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, чем резервные ковидные госпитали отличаются от стационаров. Об этом в воскресенье, 11 июля, он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы города, если речь идет о качестве лечения пациентов, то никаких различий между стационарными медучреждениями и коронавирусными госпиталями нет. Однако стоит учитывать, что последние целенаправленно создавались для борьбы с COVID-19.

— В них (ковидных коспиталях — прим. «ВМ») есть все для диагностики и лечения этой болезни: собственные лаборатории, КТ, рентген-аппараты, кардиографы, УЗИ, аппараты ИВЛ. У каждого пациента — доступ к кислороду и кнопка вызова персонала, — написал мэр.

Кроме того, в специализированных госпиталях пациентам сразу выдают браслеты с QR-кодом, а у врачей есть планшеты, куда они заносят информацию о состоянии здоровья. Эти цифровые сервисы помогают медикам постоянно отслеживать состояние каждого пациента. А уже после выписки эпикриз доступен в электронной медицинской карте.

— В резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц. Они вылечили уже более 100 тысяч пациентов с ковидом, — заключил глава города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице все еще остается высоким уровень заболеваемости COVID-19. Несмотря на то что городу удалось преодолеть пиковые значения, ежедневно в больницы доставляют около 1,7 тысячи человек.

Мэр напомнил, что вакцинация — единственный способ борьбы с вирусом. До 15 июля ее должны пройти не менее 60 процентов сотрудников предприятий, которые работают в сфере услуг, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, развлекательных и спортивных мероприятий, а также госслужащие.