Более 100 тысяч пациентов прошли лечение от COVID-19 в резервных госпиталях столицы

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

С начала их работы в резервных госпиталях столицы для больных коронавирусной инфекцией прошли лечение более 100 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц, — написал он в посте на своей официальной странице «ВКонтакте».

По его словам, в госпиталях обеспечены те же условия, что и в стационарах: современное оборудование, доступ к отдельной подаче кислорода, беспроводной интернет и электронная система, позволяющая врачам оперативно реагировать на изменения здоровья пациентов.

Ранее мэр рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве. Несмотря на то что городу удалось преодолеть пиковые значения, ежедневно в больницы доставляют около 1,7 тысячи человек.