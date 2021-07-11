Корабль Unity с миллиардером Брэнсоном на борту вернулся на Землю

Фото: скриншот видео на YouTube (youtu.be/KiQPG0lDG9g)

Космический корабль Unity от компании Virgin Galactic благополучно вернулся на Землю. На его борту находился миллиардер и владелец фирмы Ричард Брэнсон.

Помимо него, на корабле находились еще три члена экипажа: индианка Сарыша Бандла, инженер Колин Беннет и бывшая сотрудница NASA Бет Мозес. Запуск состоялся в воскресенье, 11 июля. Произошел он с первого частного космодрома в США, расположенного в штате Нью-Мехико.

Корабль поднял в воздух самолет-носитель WhiteKnightTwo. Он самостоятельно совершил полет по суборбитальной траектории и приземлился. Этим полетом 70-летний бизнесмен хотел доказать, что его компания способна доставлять людей в космос, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что еще один миллиардер Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard 20 июля. По его словам, он отправится в космос вместе с братом Марком и победителем онлайн-аукциона. Корабль поднимется на высоту 100 километров над Землей.