Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Корабль Unity с миллиардером Брэнсоном на борту вернулся на Землю

Михаил Алимов

В мире
Корабль Unity с миллиардером Брэнсоном на борту вернулся на Землю
Фото: скриншот видео на YouTube (youtu.be/KiQPG0lDG9g)

Космический корабль Unity от компании Virgin Galactic благополучно вернулся на Землю. На его борту находился миллиардер и владелец фирмы Ричард Брэнсон.

Помимо него, на корабле находились еще три члена экипажа: индианка Сарыша Бандла, инженер Колин Беннет и бывшая сотрудница NASA Бет Мозес. Запуск состоялся в воскресенье, 11 июля. Произошел он с первого частного космодрома в США, расположенного в штате Нью-Мехико.

Корабль поднял в воздух самолет-носитель WhiteKnightTwo. Он самостоятельно совершил полет по суборбитальной траектории и приземлился. Этим полетом 70-летний бизнесмен хотел доказать, что его компания способна доставлять людей в космос, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что еще один миллиардер Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard 20 июля. По его словам, он отправится в космос вместе с братом Марком и победителем онлайн-аукциона. Корабль поднимется на высоту 100 километров над Землей.

Читайте также:
СШАкосмическая отраслькосмический корабль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте