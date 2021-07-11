Движение поездов на МЦД-1 восстановлено

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Восстановлено движение поездов на МЦД-1 после задержки из-за попавшего на пути человека. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Движение на D1 осуществляется в штатном режиме, остановки на станциях Тестовская и Беговая восстановлены. Работаем над скорейшим вводом задержанных электропоездов в график, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что поезда на D1 и Белорусском направлении задерживаются из-за человека на путях.