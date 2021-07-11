Диетологи рассказали, какие продукты снизят риск заболевания коронавирусом

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Диетологи рассказали, какие продукты помогут укрепить иммунитет. Это яйца, мясо и рыба, которые уменьшат риск заболевания коронавирусом.

— Для поддержания хорошего иммунитета нам нужно разнообразное сбалансированное питание. В первую очередь в рационе должны присутствовать те продукты, которые обеспечивают организм человека белком, потому что из белка и создаются антитела, которые являются агентами иммунитета. Яйца, рыба, птица, то есть нежирные белковые продукты, будут хороши для поддержания иммунитета, — заявила врач-диетолог и член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил важность молочных и кисломолочных продуктов. По его мнению, увеличение их употребления поможет улучшить иммунитет организма через кишечник.

Также он объяснил, что продукты, богатые витамином D и цинком, помогут при подъеме заболеваемости.

— Продукты, богатые витамином D, — это прежде всего морская рыба, яйца. И продукты, богатые цинком. Здесь нужно указать в основном крупы, семечки, особенно тыквенные, — резюмировал он в разговоре с URA.RU.

Ранее диетолог Король назвала продукт для укрепления иммунитета. При его употреблении организм получит много полезных и необходимых ему веществ.