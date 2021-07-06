Диетолог Король назвала продукт для укрепления иммунитета

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Щавель является одним из самых полезных растений, в котором содержится много витаминов и необходимых организму веществ. Например, аскорбиновая кислота помогает укрепить иммунитет и уменьшить уровень «плохого» холестерина в крови. Всего в 100 граммах этого растения содержится свыше 50 процентов суточной нормы витамина С. Об этом рассказала диетолог Анна Король.

Также щавель богат бета-каротином, который отвечает за состояние кожи и глаз и имеет антиоксидантные свойства. Кроме того, это растение — в числе лидеров по содержанию витаминов группы B. Они отвечают в организме за жировой, белковый и углеводный обмены, полезны для улучшения памяти и внимания, нормальной работы нервной системы и поддержания здоровья слизистых оболочек полости рта и кишечника.

Витамин К и кальций, которые тоже есть в щавеле, укрепляют стенки сосудов и разжижают кровь. Именно поэтому растение часто используют при кровоточивости десен. Листья щавеля употребляют внутрь или готовят отвар для полоскания десен.

По словам диетолога, улучшить состояние почек и снять отеки поможет сок этого растения. Оно будет полезно и людям с заболеваниями печени и желчного пузыря, так как его компоненты улучшают текучесть желчи.

Самое известное блюдо из этого растения — щавелевый суп. Его можно употреблять как в холодном, так и в горячем виде. Обычно это блюдо готовится без мяса, но при желании его можно сварить на любом мясном бульоне. Суп получается не только вкусным, но и полезным, он повышает гемоглобин, насыщает организм витаминами, нормализует работу желудочно-кишечного тракта и улучшает работу печени.

Король рассказала и о противопоказаниях, которые у щавеля тоже имеются. Так, он может спровоцировать возникновение камней в мочевом пузыре и почках. Полностью исключить из рациона это растение следует также при мочекаменной болезни, остеопорозе, язвенной болезни и гастрите в период обострения, передает РИА Новости.

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