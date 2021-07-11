«Автогол года»: Захарова прокомментировала опасения главы бундестага относительно российского ТВ

Фото: МИД РФ

Люди с российскими корнями выбирают для просмотра телеканалы, исходя из собственных предпочтений, а не политической конъюнктуры. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ответ на высказывание главы бундестага Германии Вольфганга Шойбле.

Ранее 11 июля Шойбле выразил опасения относительно того, что российский телеканал Russia Today «пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями». Германский политик в интервью Bild не исключил, что это связано с предстоящими выборами в парламент ФРГ.

Захарова, комментируя высказывания Шойбле, назвала их «автоголом года». Представитель российского МИД подчеркнула, что «граждане с российскими корнями владеют русским и, не спрашивая бундестаг, смотрят каналы, «влияющие на их настроения», для собственного удовольствия».

Кроме того, Захарова отметила в своем Telegram-канале, что стремление оградить граждан от средств массовой информации «по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона» является актом цензуры и признанием в симпатии к пропаганде.