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Медики назвали симптомы, требующие вызова неотложки

Татьяна Плотникова

Общество
Медики назвали симптомы, требующие вызова неотложки
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Высокое артериальное давление является крайне опасным фактором, в определенных случаях — жизнеугрожающим. Американские медики рассказали, как распознать повышение давления, если под рукой нет тонометра.

Зачастую люди, постоянно живущие с повышенным давлением, не ощущают необычных физических проявлений и не обращаются к врачу, поэтому гипертонию называют «тихим убийцей». Однако при определенных симптомах необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, подчеркивают специалисты клиники Майо.

Насторожить должна сильная головная боль или болевые ощущения в груди, сопровождающиеся спутанностью сознания и (или) ухудшением зрения. Об опасном скачке давления могут также свидетельствовать тошнота и внезапно возникшая беспочвенная тревога.

Частыми симптомами повышения давления являются одышка и судороги. Немедленно обратиться за медицинской помощью следует, если человек перестал реагировать на обращение и внешние раздражители, сообщает Express.

Ранее «ВМ» сообщала, что ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета выявили генетический фактор риска развития гипертонической болезни. Оказалось, что риск возникновения гипертонии особенно высок у европейского населения Центральной России.

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