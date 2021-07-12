Врач объяснил интерес россиян к вакцине «КовиВак»

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Популярность и востребованность вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» у россиян объясняется двумя причинами. О них рассказал главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский.

Специалист уточнил, что «КовиВак» является однокомпонентной вакциной — соответственно, требуется только одна прививка. Терский также выразил мнение, что ограниченный выпуск препарата и необходимость заниматься его поисками также подпитывают интерес к «КовиВаку».

Терский также отметил, что данная вакцина находится еще в процессе клинических испытаний, поэтому сказать что-либо определенное о ее достоинствах или недостатках пока сложно.

Эксперт напомнил, что вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. Получить прививку необходимо и переболевшим COVID-19 в 2020 году, и прошедшим вакцинацию полгода назад и более, и не переболевшим, а также не вакцинированным, рассказал Терский агентству «Прайм».

Ранее на сайте мэра Москвы была размещена информация о том, что вакцина «КовиВак» появилась в городе, привиться ею можно с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва». Отмечалось, что в каждом пункте количество препарата ограничено — не более 850 доз.

В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что все занявшие очередь получили прививку до конца дня, а павильоны, где проходила вакцинация, работали в обычном режиме до 22 часов вечера. Москвичам, которые не успели привиться «КовиВаком», предложили оставить свои контакты для прохождения вакцинации в другой день.