Не получившим вакцину «КовиВак» москвичам предложили запись на другой день

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичам, которые 10 июля не успели привиться российской вакциной от коронавируса «КовиВак», предложили оставить свои контакты для прохождения вакцинации в другой день. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

— Тем посетителям, которые не успели встать в очередь или не захотели долго ждать, было предложено оставить контакты для приоритетного получения вакцины в другой день. Таких людей оказалось около двух тысяч. В ближайшие дни с ними свяжутся специалисты и пригласят на вакцинацию препаратом «КовиВак», — говорится в сообщении ведомства.

Также в департаменте отметили, что все занявшие очередь получили прививку до конца дня, а павильоны, где проходила вакцинация, работали в обычном режиме до 22 часов вечера.

Напомним, в субботу, 10 июля, на сайте мэра Москвы была размещена информация о том, что вакцина «КовиВак» появилась в городе, привиться ею можно с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва». Отмечалось, что в каждом пункте количество препарата ограничено — не более 850 доз. В ночь на воскресенье появилась запись, что этого препарата нет в наличии.