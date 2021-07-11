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Вакцина «КовиВак» в Москве закончилась

Юлия Курганова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
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Вакцина «КовиВак» в Москве закончилась
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вакцина «КовиВак», которая появилась в наличии в субботу утром, 10 июля, снова закончилась, ожидается поставка препарата от Минздрава России. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В ночь на воскресенье, 11 июля, на сайте мэра столицы на баннере, информирующем, где можно привиться вакциной «КовиВак», появилась запись, где указано, что «КовиВака» нет в наличии.

В субботу утром на сайте мэра Москвы появилась информация, что вакцина «КовиВак» появилась в городе, привиться ею можно с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва». Отмечалось, что в каждом пункте количество препарата ограничено — не более 850 доз.

Ранее сообщалось, что запись на прививку вакциной «КовиВак» приостановили в столице. Предыдущая серия препарата закончилась. Она была доставлена в Москву 25 июня. Вакцинироваться от COVID-19 можно было в детских городских поликлиниках № 99 филиал 4, № 94, № 143, № 7 и № 42.

«Вечерняя Москва» ранее писала, почему россияне охотятся за «чумаковской» вакциной «КовиВак».

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