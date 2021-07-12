Нелегальные ограждения снесли на юге Москвы

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Россия, Москва, Электролитный проезд, 3Б Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа антипарковочных столбиков, незаконно установленных в Южном административном округе столицы (ЮАО).

Во время инспекционных мероприятий контрольным ведомством был выявлен факт самовольного ограничения доступа на земельный участок по адресу Электролитный проезд, владение 3Б. На участке, прилегающем к административному зданию, были незаконно установлены антипарковочные столбики и натянут трос.

Как отметил руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, участок в пользование не предоставлялся, правовых оснований на установку ограждающих устройств не выдавалось.

К настоящему времени нарушение законодательства устранено. Незаконные ограждения демонтированы, свободная парковка, а также доступ на городскую территорию восстановлен, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с 1 июля Госинспекция будет контролировать недвижимость по новым правилам. Ведомство будет проводить проверки в зависимости от оценки рисков возможных нарушений: чем выше риск, тем чаще будут проводиться проверки.