Эксперты допустили подорожание грибов и ягод из-за жары и инфляции

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Цены на дикорастущие пищевые ресурсы и продукты из них в 2021 году могут увеличиться в связи с ростом инфляции и сложных погодных условий, рассказали эксперты отрасли.

Как отметил председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов, избежать подорожания лесных грибов, орехов, ягод и лекарственных трав едва ли удастся. Это связано как с ограничениями на фоне пандемии коронавирусной инфекции, так и с увеличением масштабов экспорта продукции из России. Кроме того, из-за погодных аномалий выросли трудозатраты на сбор дикоросов.

По мнению Борисова, рост цен на такие товары может составить пять-десять процентов. С этим согласен член генерального совета «Деловой России» и учредитель компании «Нутрифика» Алексей Мостовщиков. Он отметил повышение спроса на дикоросы в азиатских странах.

При этом в 2021 году фактический объем заготовок лесных пищевых ресурсов в России увеличится на четверть, следует из прогноза ФГБУ Рослесинфорг. Для сравнения: в 2020 году, по данным Рослесинфорга, легальные предприниматели собрали 12,7 тысячи тонн лесных пищевых ресурсов, что на треть превышает показатель 2019 года, пишут «Известия».