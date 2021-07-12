Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Аналитики рекрутингового сервиса «Работа.ру» проанализировали объявления о вакансиях в российских регионах и назвали наиболее высокооплачиваемые из них.

В Якутии требуется инженер лаборатории, платить ему обещают до 150 тысяч рублей в месяц. Успешный соискатель должен иметь образование не ниже среднего специального, опыт работы на аналогичной должности в сфере дорожного ремонта не менее пяти лет и навык работы с холодной регенерацией и асфальтобетонными смесями.

Стюард или стюардесса морского пассажирского флота могут получить такую же зарплату. Среди требований работодатель указал наличие сертификата стюарда и действующего загранпаспорта.

До 150 тысяч рублей предлагают сборщикам ягод в Карелии, при этом оговаривается наличие крепкого здоровья и умение ориентироваться в лесу. Работодатель обещает удобный график работы и оплату проезда к месту сбора ягод.

В Московской области требуется наборщик, которому готовы платить до 140 тысяч рублей. Кандидату на эту должность необходимо будет участвовать в ревизиях и собирать продукты питания с помощью терминалов.

Прораб монолитных работ в Москве может рассчитывать на 105 тысяч рублей в месяц. На данной позиции требуется обеспечивать строительно-монтажные работы на участке, составлять заявки на необходимые материалы и технику, участвовать в сдаче объекта заказчику и подготавливать отчетность.

В детском лагере в Ленинградской области нужна горничная, в обязанности которой будет входить поддержание чистоты в детских комнатах, перестилание кроватей и протирание пыли. Ежемесячная заработная плата может составить до 93 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС.

Ранее эксперты назвали три новые профессии, которые обеспечат хорошую зарплату в ближайшие десять лет. Это медиаменеджер, коуч и молекулярный диетолог.