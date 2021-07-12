Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Татьяна Плотникова

Общество
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Аналитики рекрутингового сервиса «Работа.ру» проанализировали объявления о вакансиях в российских регионах и назвали наиболее высокооплачиваемые из них.

В Якутии требуется инженер лаборатории, платить ему обещают до 150 тысяч рублей в месяц. Успешный соискатель должен иметь образование не ниже среднего специального, опыт работы на аналогичной должности в сфере дорожного ремонта не менее пяти лет и навык работы с холодной регенерацией и асфальтобетонными смесями.

Стюард или стюардесса морского пассажирского флота могут получить такую же зарплату. Среди требований работодатель указал наличие сертификата стюарда и действующего загранпаспорта.

До 150 тысяч рублей предлагают сборщикам ягод в Карелии, при этом оговаривается наличие крепкого здоровья и умение ориентироваться в лесу. Работодатель обещает удобный график работы и оплату проезда к месту сбора ягод.

В Московской области требуется наборщик, которому готовы платить до 140 тысяч рублей. Кандидату на эту должность необходимо будет участвовать в ревизиях и собирать продукты питания с помощью терминалов.

Прораб монолитных работ в Москве может рассчитывать на 105 тысяч рублей в месяц. На данной позиции требуется обеспечивать строительно-монтажные работы на участке, составлять заявки на необходимые материалы и технику, участвовать в сдаче объекта заказчику и подготавливать отчетность.

В детском лагере в Ленинградской области нужна горничная, в обязанности которой будет входить поддержание чистоты в детских комнатах, перестилание кроватей и протирание пыли. Ежемесячная заработная плата может составить до 93 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС.

Ранее эксперты назвали три новые профессии, которые обеспечат хорошую зарплату в ближайшие десять лет. Это медиаменеджер, коуч и молекулярный диетолог.

Читайте также:
вакансиирынок трудазарплата
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте