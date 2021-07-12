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Соседи рассказали о семье подростка, выбросившего сестру из окна в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Соседи рассказали о семье подростка, выбросившего сестру из окна в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Левобережная улицаКарта всех событий

Подросток, который выбросил из окна новорожденную сестру, не был странным и не отличался агрессивным поведением. Об этом рассказали соседи семьи, столкнувшейся с трагедией.

Тело новорожденной девочки нашли утром в воскресенье, 11 июля, возле дома на Левобережной улице в Москве. На теле ребенка были зафиксированы повреждения, характерные при падении с большой высоты. По предварительным данным, девочку из окна мог столкнуть ее 13-летний брат. Позже появилась информация, что у мальчика может быть аутизм.

По словам соседей, подросток был «совершенно нормальный», а сама семья — «хорошей». Одна из соседок отметила, что по внешности мальчика можно было определить «какие-то отклонения», однако точный диагноз женщина не знала.

— Я не знаю, сколько мальчишке лет и какая конкретно это семья, но на прошлой неделе я видела, как мужчина вещи разгружал и мальчик помогал, — пояснила соседка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает Пятый канал.

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