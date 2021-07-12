Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин представил проекты благоустройства пяти районов Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Сергей Собянин представил проекты благоустройства пяти районов Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Перовское шоссе Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин представил проекты благоустройства столичных районов Новокосино, Новогиреево, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Некрасовка. Об этом глава города рассказал в своем личном блоге в понедельник, 12 июля.

По его словам, в районе Новокосино благоустроят большую территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. На участке организуют «уютный парк», где установят детские и спортивные площадки, зоны для выгула собаке, отметил мэр. Он добавил, что специалисты разнообразят парковое пространство велодорожками, памп-треком и скейт-парком.

Сергей Собянин представил проекты благоустройства пяти районов МосквыФото: sobyanin.ru

В Новогирееве будет проведена пешеходная зона от железнодорожной платформы Новогиреево до одноименной станции метро. На 3-м проспект Новогиреева расширят тротуары и выложат дорогу плиткой. Кроме того, территорию планируют дополнительно озеленить, уточнил глава города.

В Рязанском районе обновят парк «Плющево». В зоне отдыха отремонтируют дорожки и высадят новые кустарники и деревья, пояснил Сергей Собянин. Кроме того, специалисты благоустроят пешеходный маршрут от 1-й Новокузьминской улицы до сквера имени Федора Полетаева. По словам главы города, дорога позволит пассажирам станции метро «Рязанский проспект» комфортно добираться до транспорта.

— В Нижегородском районе по просьбе жителей микрорайона Карачарово приведем в порядок народный парк на Перовском шоссе. Помимо благоустройства детской площадки и ремонта дорожек, сделаем спортивную зону с силовыми тренажерами и организуем пикниковые точки. В парке станет больше деревьев, кустарников и цветов, — добавил мэр.

Он уточнил, что на Нижегородской улице будет благоустроен еще один сквер, где находится памятник «Погибшим воинам 1941-1945». Кроме того, специалисты сделают комфортнее сквер в 1-м Саратовском проезде в Текстильщиках и парк «Некрасовский бульвар» в Некрасовке, подчеркнул Сергей Собянин.

Читайте также:
москвичиСергей СобянинБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте