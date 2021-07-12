Сергей Собянин представил проекты благоустройства пяти районов Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Перовское шоссе Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин представил проекты благоустройства столичных районов Новокосино, Новогиреево, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Некрасовка. Об этом глава города рассказал в своем личном блоге в понедельник, 12 июля.

По его словам, в районе Новокосино благоустроят большую территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку. На участке организуют «уютный парк», где установят детские и спортивные площадки, зоны для выгула собаке, отметил мэр. Он добавил, что специалисты разнообразят парковое пространство велодорожками, памп-треком и скейт-парком.

Фото: sobyanin.ru

В Новогирееве будет проведена пешеходная зона от железнодорожной платформы Новогиреево до одноименной станции метро. На 3-м проспект Новогиреева расширят тротуары и выложат дорогу плиткой. Кроме того, территорию планируют дополнительно озеленить, уточнил глава города.

В Рязанском районе обновят парк «Плющево». В зоне отдыха отремонтируют дорожки и высадят новые кустарники и деревья, пояснил Сергей Собянин. Кроме того, специалисты благоустроят пешеходный маршрут от 1-й Новокузьминской улицы до сквера имени Федора Полетаева. По словам главы города, дорога позволит пассажирам станции метро «Рязанский проспект» комфортно добираться до транспорта.

— В Нижегородском районе по просьбе жителей микрорайона Карачарово приведем в порядок народный парк на Перовском шоссе. Помимо благоустройства детской площадки и ремонта дорожек, сделаем спортивную зону с силовыми тренажерами и организуем пикниковые точки. В парке станет больше деревьев, кустарников и цветов, — добавил мэр.

Он уточнил, что на Нижегородской улице будет благоустроен еще один сквер, где находится памятник «Погибшим воинам 1941-1945». Кроме того, специалисты сделают комфортнее сквер в 1-м Саратовском проезде в Текстильщиках и парк «Некрасовский бульвар» в Некрасовке, подчеркнул Сергей Собянин.