Укравший запчасти от сельхозтехники житель Подмосковья сдал их на металлолом

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Ранее судимый мужчина попался на краже запасных частей от сельскохозяйственных машин в городском округе Серебряные Пруды. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 12 июля.

По словам представителя ведомства, 33-летний местный житель на личном автомобиле приехал в крестьянско-фермерское хозяйство в Куребине, где из гаражного помещения вынес запасные части от сельскохозяйственной техники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Задержать преступника полицейским помогли установленные в хозяйстве камеры видеонаблюдения. Стражи порядка изучили записи и составили фоторобот предполагаемого преступника.

Видео: пресс-служба УВД

— Задержанный пояснил, что похищенное он сдал в пункт приема металлолома как лом черного металла, вес которого составил более 600 килограммов, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды, — заключила Татьяна Петрова.

Правонарушителя отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, подозреваемого в краже автомобиля на юго-востоке Москвы.