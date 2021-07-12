Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Укравший запчасти от сельхозтехники житель Подмосковья сдал их на металлолом

Анастасия Колоскова

Происшествия
Укравший запчасти от сельхозтехники житель Подмосковья сдал их на металлолом
Фото: pixabay.com

Ранее судимый мужчина попался на краже запасных частей от сельскохозяйственных машин в городском округе Серебряные Пруды. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 12 июля.

По словам представителя ведомства, 33-летний местный житель на личном автомобиле приехал в крестьянско-фермерское хозяйство в Куребине, где из гаражного помещения вынес запасные части от сельскохозяйственной техники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Задержать преступника полицейским помогли установленные в хозяйстве камеры видеонаблюдения. Стражи порядка изучили записи и составили фоторобот предполагаемого преступника.

Видео: пресс-служба УВД

— Задержанный пояснил, что похищенное он сдал в пункт приема металлолома как лом черного металла, вес которого составил более 600 килограммов, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды, — заключила Татьяна Петрова.

Правонарушителя отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, подозреваемого в краже автомобиля на юго-востоке Москвы.

Читайте также:
полициякражазадержание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте