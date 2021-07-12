Прокуратура начала проверку в связи с очередями на регистрацию в Шереметьеве
Транспортная прокуратура начала проверку в связи с большими очередями на регистрацию пассажиров в аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
По ее словам, прокуратура проверит, насколько в аэропорту соблюдаются требования закона при организации наземного обслуживания.
Проверку будет проводить московский прокурор по надзору за исполнением закона на воздушном транспорте. Он уже направил руководителям авиакомпаний письма, где говорится о необходимости увеличить штат сотрудников, которые регистрируют пассажиров на рейсы, пишет ТАСС.
Ранее директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова объяснила очереди проверкой документов по коронавирусу. 11 июля в Росавиации заявили, что аэропорты Москвы принимают меры, чтобы урегулировать ситуацию с очередями.