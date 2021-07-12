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«Московская техническая школа» подготовит 1,2 тысячи высококвалифицированных инженеров

Анастасия Волоснова

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«Московская техническая школа» подготовит 1,2 тысячи высококвалифицированных инженеров
Фото: Pixabay

По первому направлению «Технология связи» в «Московской технической школе» подготовят 1,2 тысячи инженеров. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, исследования показали, что ключевой проблемой московкой промышленности является дефицит профессиональных кадров. Для решения проблемы в столице будут обучать специалистов по техническим направлениям.

— Мы уже запустили первое пилотное направление: в ближайшие три года планируем обучить 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и приборостроения по направлению «Технологии связи», — объяснил Ефимов.

Проект планируют активно развивать в течение первого квартала 2020 года.

— В «Московской технической школе» будет несколько направлений, в следующем году мы запустим новые центры компетенций: «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Беспилотный транспорт», — уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он отметил, что производительность работников, которые пройдут обучение в «Московской технической школе», увеличится на 20 процентов.

Ранее москвичам предложили оценить свои профессиональные навыки в центре «Моя работа». Сообщалось, что можно выделить три наиболее востребованные личностные компетенции. На первый план выходит адаптивное мышление. Из-за пандемии и резкой перестройки всех бизнес-процессов практически во всех отраслях работодатели теперь особенно ценят людей, которые легко адаптируются к любым переменам, быстро осваивают новые правила и технологии.

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