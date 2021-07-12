Андрей Бочкарев: Устройство фасада МФК «Мневники» выполнено на 60 процентов

Фото: Пресс-служба МУФ

Работы по устройству фасада многофункционального комплекса (МФК) рядом со станцией «Мневники» Большой кольцевой линии метро завершены на 60 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, архитектурная концепция комплекса предполагает обнесение фасада здания витражными стеклами с использованием ламелей. К настоящему моменту специалисты уже подготовили железобетонные конструкции 13 этажей здания. Кроме того, остекление фасада завершено на 40 процентов.

— На минусовых этажах выполнена кирпичная кладка стен, продолжаются работы по устройству песчаного основания и фундаментной плиты стилобатных частей здания, — добавил заммэра.

В новостройке также начались подготовительные работы для монтажа лифтов. В ближайшее время в здании начнут устраивать инженерные сети.

Высота здания составит около 60 метров. Его общая площадь будет более 46 тысяч квадратов. В здании оборудуют 13 надземных и три подземных этажа.

Генеральный директор холдинга «Мосинжпроект», который выступает оператором развития территории ряда крупных градостроительных проектов, Юрий Кравцов в свою очередь уточнил, что здание будет соответствовать всем правилам энергетической и экологической безопасности. Так, новостройка станет одним из самых экологичных офисных зданий в Москве за счет своего расположения. В будущем в комплексе разместится главный офис холдинга «Мосинжпроект».

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что новый спортивный кластер построят в Мневниковской пойме. Строительство кластера предполагает возведение более 500 тысяч квадратных метров спортивных объектов. На территории построят стадион для занятий регби и спортивный центр ЦСКА общей площадью около 130 и 220 тысяч «квадратов» соответственно.