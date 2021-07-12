Андрей Бочкарев: Устройство фасада МФК «Мневники» выполнено на 60 процентов
Работы по устройству фасада многофункционального комплекса (МФК) рядом со станцией «Мневники» Большой кольцевой линии метро завершены на 60 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, архитектурная концепция комплекса предполагает обнесение фасада здания витражными стеклами с использованием ламелей. К настоящему моменту специалисты уже подготовили железобетонные конструкции 13 этажей здания. Кроме того, остекление фасада завершено на 40 процентов.
— На минусовых этажах выполнена кирпичная кладка стен, продолжаются работы по устройству песчаного основания и фундаментной плиты стилобатных частей здания, — добавил заммэра.
В новостройке также начались подготовительные работы для монтажа лифтов. В ближайшее время в здании начнут устраивать инженерные сети.
Высота здания составит около 60 метров. Его общая площадь будет более 46 тысяч квадратов. В здании оборудуют 13 надземных и три подземных этажа.
Генеральный директор холдинга «Мосинжпроект», который выступает оператором развития территории ряда крупных градостроительных проектов, Юрий Кравцов в свою очередь уточнил, что здание будет соответствовать всем правилам энергетической и экологической безопасности. Так, новостройка станет одним из самых экологичных офисных зданий в Москве за счет своего расположения. В будущем в комплексе разместится главный офис холдинга «Мосинжпроект».
Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что новый спортивный кластер построят в Мневниковской пойме. Строительство кластера предполагает возведение более 500 тысяч квадратных метров спортивных объектов. На территории построят стадион для занятий регби и спортивный центр ЦСКА общей площадью около 130 и 220 тысяч «квадратов» соответственно.