Роспотребнадзор сообщил о начале обработки от клещей в большинстве регионов РФ

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Обработку от клещей начали проводить в большинстве регионов России. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора в понедельник, 12 июля.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент число обращений к медикам из-за клещей и заболеваемость инфекциями, которые передают данные насекомые, не превышает среднемноголетних значений.

Роспотребнадзор отметил, что в большей части субъектов России приступили к акарицидным обработкам. В настоящее время их провели на территории более 203,4 тысячи гектаров.

— С участием специалистов Роспотребнадзора на федеральных и региональных телеканалах вышло более 1590 сюжетов, опубликовано более 4,5 тысячи информационных сообщений по предупреждению распространения инфекций, передающихся с укусами насекомых, издано более 447 тысяч памяток, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, с начала 2021 года от клещевого энцефалита привились более 2,6 миллиона жителей страны. До конца года планируется привить еще более 300 тысяч человек.

Ранее инфекционист разъяснил, как человеку нужно себя вести, если он обнаружил на своем теле клеща. Число обращений граждан в медицинские учреждения в связи с укусом данных кровососущих значительно возрастает с наступлением тепла. Основной риск связан с заболеваниями, которые эти насекомые могут переносить.

Как подчеркнул эксперт, у человека есть трое суток, в течение которых он может нейтрализовать возможную опасность. Инфекционист также уверен в том, что не стоит прививать от энцефалита всех подряд. По его словам, такая прививка делается по эпидемическим показаниям.