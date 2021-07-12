ЕС проведет операцию на границе Литвы и Белоруссии из-за мигрантов

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Евросоюз проведет срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии из-за нарастающего миграционного кризиса. Об этом говорится на официальном сайте агентства Европейского союза по безопасности внешних границ («Фронтекс»).

Напомним, 1 июля от агентства на границу Литвы и Белоруссии прибыли офицеры, а также было доставлено специальное оборудование. Теперь ЕС планирует усилить помощь.

— Мы усилим нашу помощь и направим дополнительных пограничников, патрульные машины и специализированных офицеров для проведения опросов мигрантов с целью сбора информации о преступных сетях, вовлеченных в происходящее, — отметил глава ведомства Фабрис Леджери.

В ближайшие дни на литовско-белорусскую границу прибудут пограничники агентства, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Литва планирует построить «физический барьер» на границе с Белоруссией, чтобы сдерживать поток мигрантов. Стена между Литвой и Белоруссией должна будет ограничивать передвижение тех, кто «организует поток нелегальных мигрантов» из других стран. Границу будет патрулировать армия Литвы.

В 2021 году в Литве задержали свыше 1,4 тысячи нелегальных мигрантов из стран Азии, попадающих в республику через Белоруссию. За первую половину текущего года показатели превышены в 17,5 раза относительно данных за весь 2020 год.

В начале июля 2021 года правительство Литвы приняло решение объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните объяснила, что данные меры необходимы для решения логистических проблем, и призвала не драматизировать ситуацию. Режим позволит упростить процедуры публичных закупок и обязать власти самоуправлений страны предоставить помещения для расселения мигрантов. С предложением ввести соответствующий режим выступила Служба охраны государственной границы Литвы.