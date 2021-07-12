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Мужчина чуть не зарубил топором своего оппонента в Новой Москве. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина чуть не зарубил топором своего оппонента в Новой Москве. Видео
Фото: Pexels
Россия, Москва, поселение Филимонковское, посёлок Марьино, Кнутовская улицаКарта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину, который намеревался зарубить топором своего оппонента во время уличной ссоры. Об этом в понедельник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел рядом с продуктовым магазином на Кнутовской улице. Между двумя мужчинами произошел конфликт. В какой-то момент у одного из них сдали нервы — он схватился за топор. Размахивая орудием, злоумышленник стал угрожать своему оппоненту убийством. К счастью, возле места происшествия оказались правоохранители.

— В результате отработки жилого сектора недалеко от места происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, — заключила Гузь.

Видео: ГУ МВД России по Москве

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» писала, как мужчина с топором разгромил магазин в подмосковном Подольске. Злоумышленник разбросал товар и разбил бутылки. Обнаружив топор, мужчина выбил им стекла входной двери, повредил кассовый аппарат и оборудование для разлива пивных напитков. Заходившим в это время в магазин людям он бесплатно раздавал алкоголь.

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