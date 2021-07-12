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Андрей Воробьев оценил темп вакцинации в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Андрей Воробьев оценил темп вакцинации в Подмосковье
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье идет «неплохим темпом». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник, 12 июля.

По его словам, хороших показателей удалось достичь благодаря пониманию жителей и эффективной работе в области здравоохранения.

— Темп хороший на самом деле: 57 тысяч вакцин — это средний показатель за прошедшую неделю. Это достаточно большое количество. Я знаю, что врачи мобилизованы и в стационарах, и в поликлиниках, и в торговых центрах, даже порой создаются очереди, — пояснил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что специалисты должны продолжать проводить качественную вакцинацию, а жители региона — прививаться, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее Андрей Воробьев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье. По его словам, в регионе не планируют вводить новые антиковидные ограничения. Он подчеркнул, что учебный год в школах Подмосковья начнется в сентябре в обычном режиме. Он также сообщил, что при нынешних темпах вакцинации от коронавируса QR-коды для транспорта на территории Московской области постараются не вводить.

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