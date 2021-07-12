Пассажирам метро и МЦК вновь раздают воду из-за жаркой погоды в Москве

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Россия, Москва, Открытое шоссе, 5к6 Карта всех событий

Воду в бутылках начали раздавать пассажирам московского метро и МЦК. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Пассажиров угощают на тех станциях, на которых температура воздуха уже превысила 28 градусов.

В метро освежиться прохладительным напитком можно на станциях «Кутузовская», «Багратионовская», «Фили», «Студенческая», «Пионерская», «Филевский парк», «Улица Скобелевская», «Бунинская аллея», «ВДНХ», «Выхино», «Кунцевская», «Измайловская» и «Бульвар Адмирала Ушакова».

На Московском центральном кольце пассажиры получают воду на станциях Нижегородская, Владыкино, Окружная, Стрешнево, Панфиловская, Андроновка и Бульвар Рокоссовского.

Тем москвичам, у кого есть дела в городе в самые активные солнечные часы, рекомендуется носить светлую одежду из натуральных тканей светлых тонов, помнить о головных уборах, избегать физических нагрузок и иметь при себе обычную минеральную негазированную воду.

Ранее МЧС сообщило, когда спадет сильная жара в столице. Период предупреждения об аномально жаркой погоде будет действовать с 11:00 12 июля до 20:00 13 июля.