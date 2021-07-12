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Дом Остроухова позвал москвичей на «Утренние расследования»

Ольга Маркова

Развлечения
Дом Остроухова позвал москвичей на «Утренние расследования»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Дом И. С. Остроухова в Трубниках 17 июля приглашает посетителей на «Утренние расследования». Предметом исследования станут дореволюционные газеты.

Участникам встречи предстоит узнать о самых таинственных преступлениях, попробовать себя в роли следователей, познакомиться с очерками, рассказами и романами русских писателей, возникшими как отклики на обсуждаемые события.

Возможно, гостей потрясет дело Мироновича — об убийстве 13-летней Сарры Беккер. Это был один из самых сенсационных судебных процессов в Российской империи. Дело будоражило общественность с 1883 по 1885 год. О нем писали все газеты. Среди публикаций, посвященных процессу, был и рассказ А. П. Чехова «Психопаты». Героям рассказа, опубликованного в октябрьском номере «Петербургской газеты», не дает покоя неопределенность дела, которое так и осталось нераскрытым.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

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