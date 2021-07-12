Москвичку задавил ее собственный автомобиль на северо-западе столицы

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Россия, Москва, Туристская улица Карта всех событий

На северо-западе столицы женщина стала жертвой наезда собственного автомобиля. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел во дворе на Туристской улице. Жительница столицы припарковала свою иномарку рядом с домом, но забыла переключить коробку передач в режим «Паркинг». Когда женщина вышла из автомобиля, иномарка начала движение и задавила потерпевшую.

— В результате ДТП пострадавшая получила переломы обеих голеней и перелом бедра, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о похожем случае, который произошел в Подмосковье. Тогда молодой человек с девушкой вышел из подъезда дома.

Мужчина помог своей спутнице сесть в машину, а затем пошел выбрасывать мусор. В этот момент автомобиль начал движение. Мужчина попытался остановить свое транспортное средство, но попал под колеса.