Песков прокомментировал продление санкций ЕС в отношении России

Фото: Администрация президента РФ

Решение Евросоюза о продлении санкций в отношении России не дает перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя. Об этом рассказал в понедельник, 12 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в ЕС продлили на полгода экономические секторальные санкции в отношении России. Ограничительные меры нацелены на конкретные сектора экономики РФ на фоне ситуации на Украине.

Песков отметил, что подобные решения не дают Брюсселю и Москве новых перспектив по нормализации отношений.

— Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях, — отметил пресс-секретарь.

По его словам, в ЕС существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с Россией, о чем свидетельствовало недавнее предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах на высшем уровне между ЕС и РФ, пишет ТАСС.

Ранее в СМИ сообщили, что Ангела Меркель считает, что президента России Владимира Путина необходимо пригласить на саммит Евросоюза. Предложение поддержал Эммануэль Макрон. В Кремле положительно оценили предложение провести совместный саммит Евросоюза с Россией. Однако позже главы государств и правительств стран Евросоюза не поддержали идею Меркель и отказались от проведения саммита с Путиным.

После этого Песков заявил, что Москва с сожалением относится к отказу Евросоюза от совместного саммита с Россией. Он добавил, что позиция Европы в вопросе взаимодействия с Россией не всегда последовательна, в отличие от четкой позиции Москвы.