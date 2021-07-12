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Названы самые распространенные травмы при падении с самоката

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы самые распространенные травмы при падении с самоката
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С начала года москвичи совершили более 2,5 миллиона поездок на арендованных самокатах. С прошлого года эта цифра заметно подросла. Вместе с тем растет и количество происшествий с участием тех, кто катается на самокатах: часто после таких ДТП люди оказываются на больничной койке. «Вечерняя Москва» узнала у врачей, какие травмы чаще всего получают в подобных авариях.

По словам врача-травматолога Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Константина Сергеева, повреждения, которые водитель электросамоката получает при падении, можно разделить на три категории:

Верхние конечности (шейка плечевой кости, кости и суставы предплечья, кисти). В большинстве случаев при падении у человека срабатывает защитный рефлекс: он выбрасывает руки вперед, чтобы защитить свою голову. Возникает высокий риск повреждений предплечья: могут пострадать лучевая и локтевая кости. Лучше всего заранее изучить правильные способы группировки при падении.

Голова (сотрясение головного мозга, гематомы, ссадины, ушибы). Другой распространенный вид травмы — сотрясение мозга. Для этого человек не обязательно должен удариться головой о землю или об асфальт. Часто сам процесс падения и неправильное распределение энергии приводят к этой травме. В зависимости от степени сотрясение мозга может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой и даже потерей сознания.

Нижние конечности (бедренная кость, коленные суставы, связочный аппарат, голеностоп). Переломы нижних конечностей встречаются реже всего. Обычно они происходят при столкновении с автотранспортом или на спусках. Как правило, большинство травм в этой ситуации имеют сочетанный характер: повреждения кожи, переломы и травмы головы.

Собеседник «ВМ» отметил, что в травмпункты и приемные отделения стационаров все чаще обращаются с травмами после падения с самокатов. Это становится серьезной проблемой для травматологии, заключил врач. По статистике, люди в разных комбинациях получают перелом лучевой кости в типичном месте в 60 процентах случаев, сотрясение головного мозга — в 30–40 процентах, ссадины и повреждения мягких тканей — в 60–70 процентах, травмы и переломы нижних конечностей — в 30–40 процентах, травмы грудной клетки и позвоночника — в 20 процентах случаев.

Фото: Telegram / Арт-группа Явь
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Фото: Telegram / Арт-группа Явь
Фото: Telegram / Арт-группа Явь
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Фото: Telegram / Арт-группа Явь
Фото: Telegram / Арт-группа Явь
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Фото: Telegram / Арт-группа Явь
Фото: Telegram / Арт-группа Явь
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Фото: Telegram / Арт-группа Явь
Фото: Telegram / Арт-группа Явь
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Фото: Telegram / Арт-группа Явь
Фото: Telegram / Арт-группа Явь
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Фото: Telegram / Арт-группа Явь
Фото: Telegram / Арт-группа Явь
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Фото: Telegram / Арт-группа Явь
Фото: Telegram / Арт-группа Явь
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Фото: Telegram / Арт-группа Явь
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