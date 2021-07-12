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Москвичам пообещали погоду «как в Турции»

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Москвичам пообещали погоду «как в Турции»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

До 16 июля включительно температурные показатели в Москве и Подмосковье будут выше нормы на семь–десять градусов. По ночам москвичам также не стоит ожидать ощутимой прохлады в эти дни. Об этом «ВМ» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— До конца рабочей недели ожидается жаркая погода. Температура днем будет от 32 до 34 градусов, ожидаются очень теплые ночи. Совершенно турецкая погода, не нужно нам за границу. В середине недели, 14 и 15 июля, днем местами ожидается кратковременный дождь, даже гроза может быть, переменная облачность. Это не те дожди, которые увидят все жители Москвы, это фрагментарно будет. В Москве и области будет наблюдаться и редкое явление — сухие грозы, — добавил метеоролог.

По словам Вильфанда, хоть в столице и нет моря, как в Турции, зато температура воды в Москва-реке достаточно комфортная — у Звенигорода 23–24 градуса, в самой столице — около 26 градусов. Синоптик также предостерег, что в тех озерах и прудах, где наблюдается небольшая проточность, начинают цвести микроорганизмы, а это опасно для купания.

Как отметил собеседник «ВМ», первые расчеты сейчас показывают, что 17 июля в Москве местами ожидается кратковременный дождь, температура понизится на два градуса. Ночью будет от 16 до 21, дневная температура составит от 26 до 31 градуса. В воскресенье такие показатели сохранятся. По мнению научного руководителя Гидрометцентра России, пока можно надеяться, что на следующей неделе в столице станет прохладнее.

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