В ГИБДД рассказали, кто чаще всего становился жертвами ДТП с начала месяца

Фото: Госавтоинспекция Москвы

На минувшей неделе в столице произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Всего на прошлой неделе зарегистрировали 157 ДТП, в которых пострадали 170 человек и еще семь погибли. Чаще всего аварии происходили в двух случаях: столкновения транспортных средств — 81 инцидент и наезд на пешехода — 40 случаев.

При этом пешеходы становились жертвами наездов даже в случаях пересечения дороги в положенном месте: 11 наездов произошло на пешеходном переходе.

Еще 18 ДТП произошло в результате столкновения машин с неподвижными объектами, а в 11 случаях жертвами ДТП становились велосипедисты. Последних автоинспекторы попросили быть особенно внимательными при переходе дороги.

— Напоминаем гражданам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности: необходимо быть предельно осторожными. Не забывайте спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, как москвичку задавил собственный автомобиль на северо-западе столицы.