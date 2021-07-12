Захарова сообщила, что служащий посольства США попался на краже

Фото: МИД РФ

Сотрудник американского посольства украл указатель на участке железной дороги в Тверской области. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

На железнодорожной станции Осташков в Тверской области пропал стрелочный указатель. Полиция установила по камерам, что указатель снял 30-летний мужчина и убрал его к себе в машину с красными номерами. Позже данную машину остановили инспекторы ГИБДД. За рулем автомобиля находился сотрудник американского посольства. Захарова отметила, что он по всем показателям подходил под описание из ориентировки.

Захарова указала на схожесть произошедшей кражи с сюжетом повести Антона Чехова «Злоумышленник».

— То, что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого драматурга, но и, как выясняется, посольство США в Российской Федерации, — написала Захарова.

По ее словам, после инцидента дипмиссия отправила мужчину на родину, однако иммунитет не сняла. Захарова подчеркнула, что сотрудник посольства США своими действиями подверг опасности пассажиров поезда.