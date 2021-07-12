Слуцкий заявил, что ответ России на санкции ЕС будет адекватным

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия адекватно ответит на продление санкций Евросоюза (ЕС), но это не обязательно будет симметрично. Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий в понедельник, 12 июля.

— Уверен, что ответ России будет адекватным, но необязательно симметричным, — рассказал парламентарий.

Слуцкий добавил, что продление санкций является инерцией, которая дорого обходится странам ЕС. Главы «государств-локомотивов» сообщества признают, что санкции против Москвы неэффективны и призывают к диалогу с ней, но «воз и ныне там», приводит слова депутата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС продлил на полгода экономические секторальные санкции в отношении России. Согласно новому документу, санкции будут действовать до 31 января 2022 года. Ограничительные меры нацелены на конкретные сектора экономики страны на фоне ситуации на Украине.

До этого Совет ЕС продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией на год — до 23 июня 2022 года. Меры были продлены в рамках стратегии, принятой в 2014 году после того, как Крым стал частью России. Программа была направлена на непризнание иностранными государствами воссоединения полуострова с РФ.

Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможность введения новых санкций в отношении России.