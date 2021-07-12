Профессор РАН Мажуга: Добровольный квалификационный экзамен откроет студентам дорогу в профессию

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Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга отметил важность добровольного квалификационного экзамена, который дает студентам возможность не только познакомиться с самыми разными сторонами выбранной профессии, но и получить от компаний-партнеров приглашение на работу или оплачиваемую стажировку.

— Благодаря этому экзамену студенты могут обратить на себя внимание потенциальных работодателей, а предприятиям проще найти новых мотивированных сотрудников. Добровольный квалификационный экзамен — это уникальная возможность оценки и отбора студентов именно с точки зрения работодателей для дальнейшего трудоустройства, — уверен Мажуга.

По его мнению, важно и то, что квалификационный экзамен предоставляет в распоряжение студентов обучающие курсы, которые помогут им скорректировать свои карьерные и профессиональные планы на будущее.

— Такие экзамены помогают студентам проверить свои силы и приобрести опыт решения бизнес-задач, которые построены на основе работы действующих предприятий, — отметил Мажуга.

Сначала участники экзамена проходят онлайн-тестирование, где могут продемонстрировать свои знания по специальности. Победители первого этапа получают приглашение на деловую игру, где их ждут встречи с представителями компаний-партнеров, также им предстоит решить практические задачи, основанные на реальных проектах компаний. Студенты, успешно справившиеся с заданием, получат предложения о трудоустройстве и об оплачиваемых стажировках.

Ранее об итогах первого этапа добровольного квалификационного экзамена рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, онлайн-тестирование прошли более 23 тысяч студентов. Первый этап завершился 28 июня. Второй этап, в котором примут участие более 9 тысяч студентов, состоится до 31 июля.

Проверить свои знания при сдаче добровольного квалификационного экзамена могли студенты 3–4-х курсов бакалавриата, 4–6-х курсов специалитета, а также 1–2-х курсов магистратуры. Впервые добровольный квалификационный экзамен прошел в 2017 году. С момента запуска количество партнеров увеличилось с восьми почти до 70.