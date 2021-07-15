Москвичи выберут название станции Большой кольцевой линии в Нагатинском Затоне

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Жители столицы смогут сами определить название для строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) в районе Нагатинский Затон. Соответствующее голосование началось в проекте «Активный гражданин».

Станция появится в 500 метрах от бывшей территории судостроительного завода.

— Участники проекта «Активный гражданин» уже выбрали названия для пяти станций разного вида транспорта в столице. Голосование за наименования станций остаются одними из самых популярных среди москвичей, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

На этапах проектирования и строительства станции рассматривались разные версии ее названия. На сегодняшний день горожанам нужно выбрать наиболее предпочтительный из трех вариантов: «Нагатинский Затон», «Речная» и «Корабельная». Первое название связано с районом, где расположится станция, второе подчеркивает особое положение района, который с трех сторон окружен Москвой-рекой, третье отсылает к известному судостроительному заводу и расположенной рядом улице.

Помимо этого, участники проекта могут предложить свое название для станции или остановиться на варианте «Это должны решать специалисты».

Новую станцию откроют в следующем году в составе участка Нижегородская — Каширская, сообщает официальный сайт мэра Москвы.