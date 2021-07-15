Европарламент предложил не признавать итоги выборов в Госдуму

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Евросоюзу необходимо подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму, которые состоятся 17–19 сентября. Такое мнение выразил комитет Европарламента по иностранным делам.

В докладе комитета по России говорится, что предстоящие выборы не будут признаны, если Брюссель сочтет их нарушающими международные нормы.

— Члены (комитета — прим. «ВМ») пришли к выводу, что Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведенными с нарушением демократических принципов и международных норм, — приводит ТАСС цитату из документа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о возможном переносе сентябрьских выборов в РФ.

До этого в СМИ появилась информация о том, что правительство РФ обсуждает возможность переноса выборов в Госдуму с сентября 2021 года на более позднее время из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал провести выборы в Госдуму прозрачно и открыто. По мнению президента, конкуренция на выборах должна состоять из предметной дискуссии без обвинений и оскорблений. Такие методы, выразил надежду Путин, остались в 1990-х годах. Кроме того, президент рассчитывает, что россияне в ходе выборов поддержат партии, для которых служение родине является высшей ценностью.