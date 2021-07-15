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Ливень с грозой и градом обрушился на Московский регион

Полина Долганова

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Ливень с грозой и градом обрушился на Московский регион
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Сильный дождь с градом и грозой настиг столичный регион в четверг, 15 июля, примерно в 13:00. Такую информацию передают корреспонденты ТАСС из разных городов Московской области.

Осадки наблюдаются в Краснознаменске, Химках и Одинцове. Дождь также может пройти в Зеленограде и в различных районах Москвы — от Северного до Юго-Западного.

Ливень с грозой сопровождается сильным ветром. Информации о последствиях такой непогоды пока нет.

Ранее синоптики пообещали жаркую погоду с дождями в Москве 15 июля. Специалисты отметили, что при такой погоде в группе риска находятся не только метеочувствительные с проблемами здоровья (сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания, эндокринные, вегетативные и психоэмоциональные нарушения, кожная патология), но и практически здоровые, не метеозависимые люди.

Желательно оставаться дома или находиться в тени с 12 до 17 часов — это то время, когда особенно чувствуются жара и дефицит кислорода, раздражающее влияние оказывает солнце, что может вызвать солнечный или тепловой удар.

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