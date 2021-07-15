Слуцкий оценил намерения ЕП не признавать выборы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Готовность комитета Европейского парламента (ЕП) по иностранным делам не признавать выборы в Государственную думу является неправомерным вмешательством в избирательную систему РФ. Об этом в четверг, 15 июля, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Комитет ЕП по иностранным делам одобрил доклад по будущим политическим отношениям Евросоюза с РФ. В данном документе странам ЕС рекомендовано не признавать результаты выборов в российский парламент в случае нарушения демократических принципов.

— В комитете Европарламента по иностранным делам не в первый раз говорят о готовности не признавать новый состав Госдумы. Это откровенная форма вмешательства в избирательные процессы в России. И это мы наблюдаем со стороны ЕП также далеко не в первый раз, — сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он уверен, что на выборах в ГД будут соблюдены все демократические стандарты, согласно избирательному законодательству и Конституции России, и именно это, по мнению политика, является главным.

— Россия обязательно пригласит независимых иностранных наблюдателей. Очень рассчитываем на непредвзятые и неангажированные оценки. И тогда Европарламенту просто будет нечем крыть, — резюмировал Слуцкий.

В четверг, 15 июля, Европарламент предложил не признавать итоги выборов в Госдуму.

До этого, 21 июня, президент России Владимир Путин призвал провести выборы в Госдуму прозрачно и открыто. По мнению президента, конкуренция на выборах должна состоять из предметной дискуссии без обвинений и оскорблений. Такие методы, выразил надежду Путин, остались в 1990-х годах. Кроме того, президент рассчитывает, что россияне в ходе выборов поддержат партии, для которых служение родине является высшей ценностью.