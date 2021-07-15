«Яблоко» попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от COVID-19

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Партия «Яблоко» направила президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой ввести на две недели режим нерабочих дней и принять ряд мер поддержки граждан и экономики из-за высокого роста смертности от коронавирусной инфекции и сложной ситуации с пандемией. Обращение направил председатель партии Николай Рыбаков. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает пресс-служба «Яблока».

— Чтобы сохранить жизни и здоровье людей, а также поддержать экономику и бизнес, председатель партии «Яблоко» предложил президенту конкретные меры: срочно ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели (с возможностью его продления еще на неделю), — говорится в сообщении.

Председатель партии отметил, что в настоящее время РФ находится на третьем месте в мировом рейтинге стран с самым большим регистрируемым количеством смертей от коронавируса в сутки. Первое и второе места между собой делят Индия и Индонезия. Рыбаков уточнил, что население России вакцинируется гораздо медленнее, нежели жители других ведущих стран. Политик добавил, что «тотальный локдаун» дает гораздо более ощутимый эффект, чем частичные ограничительные меры.

В своем обращении Рыбаков предложил компенсировать работодателям расходы по зарплате и налогам за счет средств Фонда национального благосостояния. Более того, все сотрудники, которые будут вынуждены уйти в двухнедельный отпуск, должны получить не менее половины своей средней месячной зарплаты.

Политик подытожил, что в стране также следует принять отдельные программы помощи самозанятым и индивидуальным предпринимателям, передает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры в РФ. По ее словам, в настоящее время в России наблюдается тяжелая ситуация с коронавирусом. При этом самые высокие цифры по стране регистрируют в Северо-Западном федеральном округе, а также в Центральном федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе.