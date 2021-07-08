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Попова заявила об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры в РФ

Анастасия Волоснова

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова заявила об отсутствии необходимости ужесточать антиковидные меры в РФ
Фото: Пресс-служба МУФ

В РФ нет необходимости вводить локдаун и ужесточать антиковидные ограничения. Об этом в четверг, 8 июля, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

По ее словам, в настоящее время в России наблюдается тяжелая ситуация с коронавирусом. При этом самые высокие цифры по стране регистрируют в Северо-Западном федеральном округе, а также в Центральном федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе.

Попова подчеркнула, что в России не планируют ужесточать антиковидные меры, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

— Сегодня нет каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений. Сегодня такой необходимости нет, — отметила Попова.

Она добавила, что в России в июне и июле 2021 года около 66 процентов всех пациентов с коронавирусом составили больные с индийским штаммом COVID-19.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19 в России. Она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 27 миллионов россиян. По ее словам, темпы вакцинации от COVID-19 в стране увеличились более чем в 1,8 раза. При этом Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.

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