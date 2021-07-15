Спасатель перечислил способы, как спастись от смерча и грозы

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Спасатель международного класса, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин дал советы, как нужно вести себя во время экстремальных погодных условий.

В первую очередь, нужно следить за прогнозом погоды. Именно это позволит человеку не стать жертвой стихии. В особо опасные дни следует отказаться от поездок на природу. Желательно, чтобы человек не обманывался солнечным утром. По данным статистики, обычно катаклизмы случаются в середине или во второй половине дня.

По словам спасателя, если гроза застала человека в лесу, то ему нужно отложить подальше мобильный телефон.

— Во время грозы опасно находиться под деревом, поэтому лучше выйти на любую отрытую площадку. Желательно убрать в сторону от себя все металлические предметы. В том числе нужно отложить зонтик и мобильный телефон, — пояснил Сергей Щетинин.

Он также добавил, когда гроза и сильный ветер застают человека в поле, ему нужно быстро отыскать укрытие. Это может быть какая-нибудь ложбинка, либо можно сеть на корточки. И в этом случае тоже стоит отложить в сторону все металлические вещи, отмечает «Радио 1».

Непогода привела к тому, что 15 июля в подмосковных Мытищах был замечен смерч.

— Это смерчеобразное облако, вертикального развития. Оно было совсем небольшим. У него маленькая скорость, и оно не достигло земли, поэтому не представляло особой опасности, — рассказал синоптик, климатолог Александр Шувалов.

Он также добавил, что на территории московского региона на несколько дней задержатся град, грозы и ливни. По его мнению, это способствует тому, что возрастает вероятность повторения ситуаций со смерчем.

По его словам, обычно жаркая погода подобной интенсивности просто так не заканчивается. Как правило, она завершается ливнями, шквалистым ветров, грозами и градом, отмечает телеканал 360.