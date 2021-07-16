Песков рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России

Фото: Администрация президента РФ

Вакцинация россиян от коронавируса проходит более низкими темпами, чем это необходимо для создания коллективного иммунитета. Об этом в пятницу, 16 июля, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос вакцинации в РФ продвигается не очень быстро. Из-за недостаточного количества привитых страна столкнулась с негативными последствиями, отметил Песков.

Президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».

В свою очередь депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко заявлял 9 июля, что почти половина жителей планеты сделала прививку от коронавируса. По его словам, в мире вакцинировались 3,3 миллиарда человек из семи миллиардов жителей планеты. Онищенко уточнил, что в статистику входят все те, кто сделал как минимум одну прививку.

В Москве за последний месяц прививку от COVID-19 двумя компонентами сделали два миллиона человек. При этом первым компонентом вакцины от COVID-19 в столице привились более 3 миллионов 800 тысяч человек.