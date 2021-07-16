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Сергей Собянин: Более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин: Более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более двух миллионов человек вакцинировались от коронавируса за последний месяц. Об этом в пятницу, 16 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за последний месяц прививку от COVID-19 двумя компонентами в Москве сделали два миллиона человек. Подобное количество вакцинированных позволяет начать снятие антиковидных мер в Москве, уточнил мэр.

При этом первым компонентом вакцины от COVID-19 в столице привились более 3 миллионов 800 тысяч человек, добавил Сергей Собянин.

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что в Москве с четверга, 15 июля, начнутся проверки соблюдения требований о вакцинации от COVID-19 работников сферы услуг.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Организации общественного питания с 28 июня были обязаны запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного, переболевшего COVID-19 человека либо наличие у гражданина отрицательного результата ПЦР-теста.

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