Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на улице Сущевский Вал ограничат из-за инженерных работ

София Долганова

Город
Движение на улице Сущевский Вал ограничат из-за инженерных работ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение транспортных средств будет ограничено на улице Сущевский Вал в Москве. Данные изменения введут в связи с проведением на участке инженерных работ. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ограничения будут действовать с 17 по 18 июля в ночное время, заявили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

— Ограничение движения на улице Сущевский Вал будет связано с проведением инженерных работ, — говорится в сообщении.

С 1:30 до 5:30 движение по одной полосе на улице Сущевский Вал будет ограничено на участке в районе дома 26.

Жителей Москвы призывают с пониманием и терпением отнестись к проведению инженерных работ, а также заблаговременно распределять свое время и планировать свой маршрут.

Движение на улице Сущевский Вал ограничат из-за инженерных работФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Движение транспорта также будет ограничено в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино с 16 июля по 9 августа. Ограничения связаны с закрытием участка Сокольнической линии метро.

Читайте также:
ограничение движения на дорогахпроведение ремонтных работсевер Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте