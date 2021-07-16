Движение на улице Сущевский Вал ограничат из-за инженерных работ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение транспортных средств будет ограничено на улице Сущевский Вал в Москве. Данные изменения введут в связи с проведением на участке инженерных работ. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ограничения будут действовать с 17 по 18 июля в ночное время, заявили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

— Ограничение движения на улице Сущевский Вал будет связано с проведением инженерных работ, — говорится в сообщении.

С 1:30 до 5:30 движение по одной полосе на улице Сущевский Вал будет ограничено на участке в районе дома 26.

Жителей Москвы призывают с пониманием и терпением отнестись к проведению инженерных работ, а также заблаговременно распределять свое время и планировать свой маршрут.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Движение транспорта также будет ограничено в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино с 16 июля по 9 августа. Ограничения связаны с закрытием участка Сокольнической линии метро.