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«Гнусное животное»: возлюбленный Макеевой резко высказался о бывшей жене

Лала Манушакян

Развлечения
«Гнусное животное»: возлюбленный Макеевой резко высказался о бывшей жене
Фото: instagram/makeevan

Бизнесмен и предприниматель Роман Мальков, новый избранник актрисы Анастасии Макеевой, резко высказался о своей бывшей жене.

По его словам, женщина никак не может его забыть и привлекает внимание скандалами в соцсетях.

— Да, когда же ты, гнусное животное, отстанешь от нас?! Тебе мало 27 тысяч евро, оставленных мною? Захлебнись своей славой, нелюдь бесчеловечный, — не стесняется в выражениях Мальков, при этом уверяя, что он порядочный человек.

Светлана Малькова считает, что бывший муж никогда бы не бросил ее с детьми, если бы не «актриса-разлучница». При этом сама Анастасия Макеева заявила, что «ни перед кем не виновата».

— Признаю, что вступила в отношения с человеком, который был обременен браком. Но я приняла его ухаживания только после его откровенного разговора с женой, состоявшегося в моем присутствии, — сказала она.

Роман Мальков оставил жену с пятью детьми и считает, что она использует одну из своих дочерей в качестве наживы, сообщает StarHit.

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