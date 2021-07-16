Мурашко рассказал, когда стоит обратиться к врачу после вакцинации

Фото: пресс-служба Совфеда

К врачу необходимо обратиться, если температура после вакцинации от коронавируса держится более 24–36 часов. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 16 июля.

— В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

16 июля Мурашко также сообщил, что темпы распространения коронавируса в России несколько замедлились, но эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Не все регионы, по его словам, одновременно попали в эпидемиологический процесс, и это позволяет им принимать собственные меры, чтобы COVID-19 не попал к ним.

Всего по стране для пациентов с данным заболеванием зарезервированы, но не задействованы, 18 процентов больничных коек. Темп приростов вакцинации заметен в стране каждую неделю, в пиковые дни прививается до миллиона россиян, отметил министр.

За последние сутки в 85 регионах России выявили 25 704 новых случая COVID-19. На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице выявили 5382 новых случая. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 2484 и 1948 заболевших соответственно.

Полностью вылечились после прохождения лечения от коронавируса 21 932 пациента. Специалисты также зафиксировали 799 летальных исходов.