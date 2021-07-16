Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина открыл стрельбу во время дорожного конфликта в центре Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Мужчина открыл стрельбу во время дорожного конфликта в центре Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Большая Пироговская улица Карта всех событий

Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы во время дорожного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в пятницу, 16 июля.

Инцидент произошел на Большой Пироговской улице. Между двумя водителями случилась ссора, в ходе которой один из них начал стрелять из пистолета в воздух.

Пострадавших в результате происшествия нет, неизвестный скрылся с места стрельбы, отмечает ТАСС.

15 июля правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как мужчина несколько раз выстрелил в воздух на юго-востоке города. Он сделал это с балкона первого этажа жилого дома. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого.

Похожий случай произошел и в начале месяца. Тогда полицейские задержали в Можайске 33-летнего местного жителя, открывшего стрельбу из автомата. Инцидент произошел возле бара, мужчина достал из багажника своего автомобиля автомат и произвел выстрел в воздух.

Читайте также:
водительстрельбаЦАО Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте