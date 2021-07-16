Мужчина открыл стрельбу во время дорожного конфликта в центре Москвы

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Россия, Москва, Большая Пироговская улица Карта всех событий

Конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы во время дорожного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в пятницу, 16 июля.

Инцидент произошел на Большой Пироговской улице. Между двумя водителями случилась ссора, в ходе которой один из них начал стрелять из пистолета в воздух.

Пострадавших в результате происшествия нет, неизвестный скрылся с места стрельбы, отмечает ТАСС.

15 июля правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как мужчина несколько раз выстрелил в воздух на юго-востоке города. Он сделал это с балкона первого этажа жилого дома. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого.

Похожий случай произошел и в начале месяца. Тогда полицейские задержали в Можайске 33-летнего местного жителя, открывшего стрельбу из автомата. Инцидент произошел возле бара, мужчина достал из багажника своего автомобиля автомат и произвел выстрел в воздух.