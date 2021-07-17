«Мостик между вербальным и невербальным»: эксперт рассказала о пользе эмодзи

кадр из мультфильма «Эмодзи-фильм»

Эмодзи помогают людям правильно передать эмоцию в электронном послании. Благодаря смайликам получателю не придется додумывать, что именно хотел донести до него отправитель. Таким мнением с «ВМ» поделилась психоаналитик, кандидат медицинских наук и писатель Наталья Толстая.

Эксперт пояснила, что с помощью количества смайликов можно выразить уровень эмоций. Это также хороший элемент общения между близкими: иногда достаточно такого изображения, чтобы человек понимал, что о нем помнят. Эмодзи раскрашивают общение, помогают строить «мостик» между вербальным и невербальным. Это как жестикуляция, когда человека нет рядом, отметила психоаналитик.

По словам Натальи Толстой, многие блогеры «увеличивают статистику с помощью эмодзи». Интернет-пользователи не всегда могут и хотят оставлять полноценные комментарии, тогда на помощь приходят смайлики.

Психоаналитик порекомендовала россиянам очень аккуратно использовать эмодзи в деловой переписке, иначе диалог может перейти «в более приватное, панибратское русло». Предпочтительнее использовать эти изображения в переписке с близкими и друзьями.

Ранее «ВМ» сообщала, какие эмодзи чаще всего используют российские мужчины. Самый популярный смайлик «поцелуй» пользователи мужского пола отправляют не только тогда, когда хотят выразить чувство любви и добавить романтики в общение, но и в качестве знака внимания и благодарности, например, маме, бабушке или подруге.